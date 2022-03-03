Выставка FIFe запретила участие российских кошек на конкурсах

03 марта 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Известно, что санкции введены до 31 мая 2022 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная выставка животных FIFe приняла решение о запрете на участие российских кошек в конкурсах. Как сообщается на официальном сайте организации, причиной стала спецоперация, которую Россия проводит на Украине. «Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может принимать участие в любой выставке FIFe за пределами России, вне зависимости от того, в какой организации состоят эти экспоненты», — отмечается на сайте. Организаторы добавили, что санкции продлятся до 31 мая 2022 года. Ранее сообщалось, что после эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и ВС Украины: если армия РФ действует осторожно, нанося удары по объектам военной инфраструктуры, то украинские военные используют гражданских в качестве живого щита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная выставка животных FIFe приняла решение о запрете на участие российских кошек в конкурсах. Как сообщается на официальном сайте организации, причиной стала спецоперация, которую Россия проводит на Украине. «Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может принимать участие в любой выставке FIFe за пределами России, вне зависимости от того, в какой организации состоят эти экспоненты», — отмечается на сайте. Организаторы добавили, что санкции продлятся до 31 мая 2022 года. Ранее сообщалось, что после эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и ВС Украины: если армия РФ действует осторожно, нанося удары по объектам военной инфраструктуры, то украинские военные используют гражданских в качестве живого щита.