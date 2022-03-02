02 марта 2022

В Перми магазины H&M приостановили работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытый магазин H&M в Веер моле. Екатеринбург
Сайт магазина тоже пока не открывается Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Сейчас российская вкладка сайта не открывается.

«HM.com временно не работает. В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!» — указывается при открытии сайта магазина.

До службы поддержки магазинов дозвониться не удалось. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, магазины в Перми откроют после того, как там решат все проблемы с документами.

Магазины масс-маркета H&M приостановили свою работу из-за заявления головного офиса шведской розничной сети H&M Group. Там сообщили, что причиной ограничения продаж стало начало специальной операции РФ на Украине. Накануне Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Следом западные страны начали вводить экономические санкции в отношении РФ. Однако, как показал опыт с закрытием на сутки магазинов Apple в Перми, санкции оказались болезненными и для самих зарубежных компаний. Источники сообщают, что магазины H&M так же скоро откроются вновь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Сейчас российская вкладка сайта не открывается. «HM.com временно не работает. В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!» — указывается при открытии сайта магазина. До службы поддержки магазинов дозвониться не удалось. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, магазины в Перми откроют после того, как там решат все проблемы с документами. Магазины масс-маркета H&M приостановили свою работу из-за заявления головного офиса шведской розничной сети H&M Group. Там сообщили, что причиной ограничения продаж стало начало специальной операции РФ на Украине. Накануне Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Следом западные страны начали вводить экономические санкции в отношении РФ. Однако, как показал опыт с закрытием на сутки магазинов Apple в Перми, санкции оказались болезненными и для самих зарубежных компаний. Источники сообщают, что магазины H&M так же скоро откроются вновь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...