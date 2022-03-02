В Перми магазины H&M приостановили работу

Сайт магазина тоже пока не открывается Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Сейчас российская вкладка сайта не открывается.

«HM.com временно не работает. В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!» — указывается при открытии сайта магазина.

До службы поддержки магазинов дозвониться не удалось. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, магазины в Перми откроют после того, как там решат все проблемы с документами.

Магазины масс-маркета H&M приостановили свою работу из-за заявления головного офиса шведской розничной сети H&M Group. Там сообщили, что причиной ограничения продаж стало начало специальной операции РФ на Украине. Накануне Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Следом западные страны начали вводить экономические санкции в отношении РФ. Однако, как показал опыт с закрытием на сутки магазинов Apple в Перми, санкции оказались болезненными и для самих зарубежных компаний. Источники сообщают, что магазины H&M так же скоро откроются вновь.

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