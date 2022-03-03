Россияне в ажиотаже скупают импортные лекарства. «Это паника»

03 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Жители РФ нахлынули в аптеки за лекарствами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства. О том, что некоторые препараты уже сложно найти, URA.RU сообщили несколько читателей. «Вчера бегал по аптекам Екатеринбурга, искал жене препарат для компенсации недостаточности щитовидной железы. Отечественных на полках — много, а импортных нет. Только в седьмой аптеке нашел нужный», — рассказал URA.RU житель Екатеринбурга Анатолий. Читательница URA.RU из Тюмени Мария рассказала, что у ее подруги — диабет первого типа. У нее оставалось два шприца с импортным инсулином. Пробовала заказать в интернете, но нужного там не было. Женщина пошла в аптеку, однако и там сказали, что препарата, которым она пользовалась, нет во всей сети. Не получилось найти инсулин и в разных аптеках Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. Повезло с Казанью, где были пара пачек. Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк подтвердил URA.RU возросший спрос на лекарства, в том числе на импортные. «Спрос растет, конечно, больше на импортные препараты. Но люди закупают и отечественные. Те, кто постоянно принимают лекарства, знают, что и в некоторых российских препаратах также содержатся импортные компоненты: часть отечественных лекарств делается из импортной субстанции. А субстанции, даже отечественные, синтезируются тоже на импортных составляющих. Здесь все взаимосвязано. Нет такого, что отечественный препарат не зависит от курса валют и ситуации в мире», — объяснил Шуляк. Фарманалитик напомнил, что в стране есть российские препараты, ничем не уступающие импортным аналогам. И люди тоже запасаются ими впрок. Как добавил Шуляк, спрос поднимается сейчас на те импортные и отечественные препараты, которые люди берут на постоянной основе. А из-за того, что самый большой уровень заболеваемости в России связан с сердечно-сосудистыми патологиями, в большей степени сейчас идет закупка препаратов этих групп. В сети аптек «Ригла» (один из лидеров рынка) попросили людей не паниковать. «С лекарствами проблем нет. Все, что есть, — это ажиотажный спрос, но он не связан с отсутствием или наличием товара. Это паника. Не надо покупать лекарства впрок. Все в аптеках будет», — заверил URA.RU гендиректор сети Александр Филиппов. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Представитель российских фармпроизводителей ранее описывал, какие вопросы теперь стоят перед их сообществом. Кроме того, 1 марта в России изменились правила продажи лекарств в аптеках. 2 марта Минпромторг РФ сообщил, что страна сейчас обладает достаточным запасом лекарств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства. О том, что некоторые препараты уже сложно найти, URA.RU сообщили несколько читателей. «Вчера бегал по аптекам Екатеринбурга, искал жене препарат для компенсации недостаточности щитовидной железы. Отечественных на полках — много, а импортных нет. Только в седьмой аптеке нашел нужный», — рассказал URA.RU житель Екатеринбурга Анатолий. Читательница URA.RU из Тюмени Мария рассказала, что у ее подруги — диабет первого типа. У нее оставалось два шприца с импортным инсулином. Пробовала заказать в интернете, но нужного там не было. Женщина пошла в аптеку, однако и там сказали, что препарата, которым она пользовалась, нет во всей сети. Не получилось найти инсулин и в разных аптеках Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. Повезло с Казанью, где были пара пачек. Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк подтвердил URA.RU возросший спрос на лекарства, в том числе на импортные. «Спрос растет, конечно, больше на импортные препараты. Но люди закупают и отечественные. Те, кто постоянно принимают лекарства, знают, что и в некоторых российских препаратах также содержатся импортные компоненты: часть отечественных лекарств делается из импортной субстанции. А субстанции, даже отечественные, синтезируются тоже на импортных составляющих. Здесь все взаимосвязано. Нет такого, что отечественный препарат не зависит от курса валют и ситуации в мире», — объяснил Шуляк. Фарманалитик напомнил, что в стране есть российские препараты, ничем не уступающие импортным аналогам. И люди тоже запасаются ими впрок. Как добавил Шуляк, спрос поднимается сейчас на те импортные и отечественные препараты, которые люди берут на постоянной основе. А из-за того, что самый большой уровень заболеваемости в России связан с сердечно-сосудистыми патологиями, в большей степени сейчас идет закупка препаратов этих групп. В сети аптек «Ригла» (один из лидеров рынка) попросили людей не паниковать. «С лекарствами проблем нет. Все, что есть, — это ажиотажный спрос, но он не связан с отсутствием или наличием товара. Это паника. Не надо покупать лекарства впрок. Все в аптеках будет», — заверил URA.RU гендиректор сети Александр Филиппов. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Представитель российских фармпроизводителей ранее описывал, какие вопросы теперь стоят перед их сообществом. Кроме того, 1 марта в России изменились правила продажи лекарств в аптеках. 2 марта Минпромторг РФ сообщил, что страна сейчас обладает достаточным запасом лекарств.