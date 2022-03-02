02 марта 2022

Семье с ребенком-инвалидом из ЯНАО отказали в жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Семья с инвалидом не может претендовать на жилье при расселении аварийного дома Фото:

Семья из Ноябрьска с тремя детьми, один из которых инвалид, купила комнату в аварийном доме, за которую предложили только выкупную стоимость при расселении, а в жилье для переезда отказали. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Одна из заявительниц рассказала о своей жилищной ситуации. 5 лет назад вместе с мужем и тремя детьми они купили небольшую комнату в аварийном доме. Бытовые условия трудные, учитывая, что в семье есть ребенок-инвалид. Но в предоставлении отдельной квартиры по переселению собственникам отказано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как объяснила секретарь партии в Ноябрьске Надежда Гудкова люди, купившие жилье в уже признанной аварийке, не могут претендовать на любую другую недвижимость при расселении. «За комнату в 18 квадратных метра семье предложена выкупная стоимость в 1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме того, с 2018 года семья состоит в списке граждан, нуждающихся в жилье. Это значит, что в порядке очереди ей будет выделена квартира по договору социального найма», — передает пресс-служба «Единой России» слова Гудковой.

Ранее жителей ЯНАО возмутило, что многодетные семьи получают соцвыплаты за расселение аварийного жилья вне очереди. Проблему обсуждали в соцсетях.

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Семья из Ноябрьска с тремя детьми, один из которых инвалид, купила комнату в аварийном доме, за которую предложили только выкупную стоимость при расселении, а в жилье для переезда отказали. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия». «Одна из заявительниц рассказала о своей жилищной ситуации. 5 лет назад вместе с мужем и тремя детьми они купили небольшую комнату в аварийном доме. Бытовые условия трудные, учитывая, что в семье есть ребенок-инвалид. Но в предоставлении отдельной квартиры по переселению собственникам отказано», — говорится в сообщении пресс-службы. Как объяснила секретарь партии в Ноябрьске Надежда Гудкова люди, купившие жилье в уже признанной аварийке, не могут претендовать на любую другую недвижимость при расселении. «За комнату в 18 квадратных метра семье предложена выкупная стоимость в 1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме того, с 2018 года семья состоит в списке граждан, нуждающихся в жилье. Это значит, что в порядке очереди ей будет выделена квартира по договору социального найма», — передает пресс-служба «Единой России» слова Гудковой. Ранее жителей ЯНАО возмутило, что многодетные семьи получают соцвыплаты за расселение аварийного жилья вне очереди. Проблему обсуждали в соцсетях.
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