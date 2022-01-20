Жителей ЯНАО возмутило решение властей при расселении «авариек»

Молодые семьи получают соцвыплаты вне очереди, что возмутило остальных граждан Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители ЯНАО пожаловались обстоятельства переселения из аварийного жилья. Люди годами ждут соцвыплаты, но молодые и многодетные семьи получают их вне очереди, хоть и переехали на Север значительно позже, сообщают ямальцы в соцсети «ВКонтакте».

«Впереди нашей очереди прошло энное количество многодетных семей, которые подавали документы на полгода позже, а в следующем году к многодетным прибавятся еще и молодые семьи с аварийного жилья. Только мы такие же жители этого округа, причем даже не приезжие, как половина многодетных и даже тех, кто живет в аварийном жилье. Мы так же работаем, чтобы осилить ипотеку с конским ежемесячным платежом и так же рассчитываем на поддержку округа, которая положена всем, кто подходит под программу», — написала анонимная жительница в группе «Злой Ноябрянин».

Многие ямальцы поддержали пост женщины. «Я об этом писала еще в декабре. Но все молчали или думали, что „авось пронесет“. И теперь никто не знает как будет продвигаться очередь. Моя дочь родилась и выросла здесь. А сертификат получат те, кто приехал сюда максимум пять лет назад», — ответила Наталья Макарова.

В правительстве ЯНАО агентству прокомментировали ситуацию. «С начала 2022 года департамент строительства и жилищной политики округа начал расчет необходимых средств для поддержки молодых семей, проживающих в аварийном жилфонде. Поддержка им будет оказываться при условии выделения дополнительных средств из регионального бюджета и не затронет основной очереди других молодых семей, находящихся в окружной программе», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что по жилищной программе «Молодая семья» жители ветхого и аварийного жилья получают соцвыплаты вне очереди. Целью такого решения является увеличение темпов сокращения непригодного жилья.

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