03 марта 2022
02 марта 2022

Жители Радужного больше всех в ХМАО критикуют власть

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Радужного оставили больше всех жалоб в ХМАО Фото:

Самое большое число жалоб на деятельность властей, поступивших от жителей, зафиксировано в Радужном. Их общее количество за неделю составило 116. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте».

«ТОП-5 городов и районов по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Радужный, за неделю с проблемами обратились 116 жителей. На втором месте Ханты-Мансийск — 107 жалоб. 74 жалобы поступили от жителей Урая», — сказано в сообщении ЦУР. Последние места в рейтинге заняли Мегион и Березовский район.

В топе проблем — уборка территорий, плохое качество воды и нарушения правил отчистки дорог от наледи и снега. Больше же всего жители региона обращались с жалобами на вакцинацию или на то, как проходит лечение от коронавируса. В разговоре с корреспондентом агентства глава Радужного Наталья Гулина отказалась от комментариев. Но по версии источника, близкого к мэрии Радужного, большинство жалоб в пабликах в социальных сетях оставлены ботами. «У городской администрации развернулось настоящее противостояние с руководством нескольких управляющих компаний, которым было отказано в заключении контрактов на уборку снега. В отместку, они теперь заливают социальные сети жалобами на действия властей в надежде на оказание давления», — отметил источник.

Ранее URA.RU писало, что в Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега. Участниками конфликта стали администрация и две управляющие компании — «Мультисервис» и «Дом-сервис». По словам источника агентства, коммунальщики влияли на повестку через паблики в соцсетях, пытаясь протолкнуть повестку на тему плохой уборки снега в городе, чтобы заключить муниципальные контракты на выгодных для себя условиях.

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Самое большое число жалоб на деятельность властей, поступивших от жителей, зафиксировано в Радужном. Их общее количество за неделю составило 116. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Радужный, за неделю с проблемами обратились 116 жителей. На втором месте Ханты-Мансийск — 107 жалоб. 74 жалобы поступили от жителей Урая», — сказано в сообщении ЦУР. Последние места в рейтинге заняли Мегион и Березовский район. В топе проблем — уборка территорий, плохое качество воды и нарушения правил отчистки дорог от наледи и снега. Больше же всего жители региона обращались с жалобами на вакцинацию или на то, как проходит лечение от коронавируса. В разговоре с корреспондентом агентства глава Радужного Наталья Гулина отказалась от комментариев. Но по версии источника, близкого к мэрии Радужного, большинство жалоб в пабликах в социальных сетях оставлены ботами. «У городской администрации развернулось настоящее противостояние с руководством нескольких управляющих компаний, которым было отказано в заключении контрактов на уборку снега. В отместку, они теперь заливают социальные сети жалобами на действия властей в надежде на оказание давления», — отметил источник. Ранее URA.RU писало, что в Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега. Участниками конфликта стали администрация и две управляющие компании — «Мультисервис» и «Дом-сервис». По словам источника агентства, коммунальщики влияли на повестку через паблики в соцсетях, пытаясь протолкнуть повестку на тему плохой уборки снега в городе, чтобы заключить муниципальные контракты на выгодных для себя условиях.
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