Жители Радужного больше всех в ХМАО критикуют власть

04 марта 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Жители Радужного оставили больше всех жалоб в ХМАО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Самое большое число жалоб на деятельность властей, поступивших от жителей, зафиксировано в Радужном. Их общее количество за неделю составило 116. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Радужный, за неделю с проблемами обратились 116 жителей. На втором месте Ханты-Мансийск — 107 жалоб. 74 жалобы поступили от жителей Урая», — сказано в сообщении ЦУР. Последние места в рейтинге заняли Мегион и Березовский район. В топе проблем — уборка территорий, плохое качество воды и нарушения правил отчистки дорог от наледи и снега. Больше же всего жители региона обращались с жалобами на вакцинацию или на то, как проходит лечение от коронавируса. В разговоре с корреспондентом агентства глава Радужного Наталья Гулина отказалась от комментариев. Но по версии источника, близкого к мэрии Радужного, большинство жалоб в пабликах в социальных сетях оставлены ботами. «У городской администрации развернулось настоящее противостояние с руководством нескольких управляющих компаний, которым было отказано в заключении контрактов на уборку снега. В отместку, они теперь заливают социальные сети жалобами на действия властей в надежде на оказание давления», — отметил источник. Ранее URA.RU писало, что в Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега. Участниками конфликта стали администрация и две управляющие компании — «Мультисервис» и «Дом-сервис». По словам источника агентства, коммунальщики влияли на повестку через паблики в соцсетях, пытаясь протолкнуть повестку на тему плохой уборки снега в городе, чтобы заключить муниципальные контракты на выгодных для себя условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самое большое число жалоб на деятельность властей, поступивших от жителей, зафиксировано в Радужном. Их общее количество за неделю составило 116. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Радужный, за неделю с проблемами обратились 116 жителей. На втором месте Ханты-Мансийск — 107 жалоб. 74 жалобы поступили от жителей Урая», — сказано в сообщении ЦУР. Последние места в рейтинге заняли Мегион и Березовский район. В топе проблем — уборка территорий, плохое качество воды и нарушения правил отчистки дорог от наледи и снега. Больше же всего жители региона обращались с жалобами на вакцинацию или на то, как проходит лечение от коронавируса. В разговоре с корреспондентом агентства глава Радужного Наталья Гулина отказалась от комментариев. Но по версии источника, близкого к мэрии Радужного, большинство жалоб в пабликах в социальных сетях оставлены ботами. «У городской администрации развернулось настоящее противостояние с руководством нескольких управляющих компаний, которым было отказано в заключении контрактов на уборку снега. В отместку, они теперь заливают социальные сети жалобами на действия властей в надежде на оказание давления», — отметил источник. Ранее URA.RU писало, что в Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега. Участниками конфликта стали администрация и две управляющие компании — «Мультисервис» и «Дом-сервис». По словам источника агентства, коммунальщики влияли на повестку через паблики в соцсетях, пытаясь протолкнуть повестку на тему плохой уборки снега в городе, чтобы заключить муниципальные контракты на выгодных для себя условиях.