02 марта 2022

Губернатор Шумков раскритиковал ремонт курганской школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , шумков вадим
Губернатору Вадиму Шумкову не понравилось то, как отремонтировали крыльцо школы Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил исправить ошибки, допущенные во время ремонта крыльца школы в Кетовском районе Курганской области. Информация про Введенскую общеобразовательную школу №1 была размещена 3 марта на сайте областного правительства.

«При входе в здание Вадим Шумков отметил, что необходимо устранить замечания по ремонту крыльца. Также глава региона поставил задачу предоставить предложения по обновлению здания начальной школы, спортзала и пищеблока», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что в школе во время ремонта заменили окна, двери, пол, систему водоснабжения, водоотведения и отопления, обновили крышу и фасад здания и частично благоустроили территорию. Также, по мнению губернатора, были допущены «несущественные недоделки в ремонте» Введенской участковой больницы. Эти и другие объекты глава региона посетил во время выездного совещания.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил исправить ошибки, допущенные во время ремонта крыльца школы в Кетовском районе Курганской области. Информация про Введенскую общеобразовательную школу №1 была размещена 3 марта на сайте областного правительства. «При входе в здание Вадим Шумков отметил, что необходимо устранить замечания по ремонту крыльца. Также глава региона поставил задачу предоставить предложения по обновлению здания начальной школы, спортзала и пищеблока», — указано в сообщении. В правительстве отметили, что в школе во время ремонта заменили окна, двери, пол, систему водоснабжения, водоотведения и отопления, обновили крышу и фасад здания и частично благоустроили территорию. Также, по мнению губернатора, были допущены «несущественные недоделки в ремонте» Введенской участковой больницы. Эти и другие объекты глава региона посетил во время выездного совещания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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