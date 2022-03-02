Губернатор Шумков раскритиковал ремонт курганской школы

Губернатору Вадиму Шумкову не понравилось то, как отремонтировали крыльцо школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил исправить ошибки, допущенные во время ремонта крыльца школы в Кетовском районе Курганской области. Информация про Введенскую общеобразовательную школу №1 была размещена 3 марта на сайте областного правительства.

«При входе в здание Вадим Шумков отметил, что необходимо устранить замечания по ремонту крыльца. Также глава региона поставил задачу предоставить предложения по обновлению здания начальной школы, спортзала и пищеблока», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что в школе во время ремонта заменили окна, двери, пол, систему водоснабжения, водоотведения и отопления, обновили крышу и фасад здания и частично благоустроили территорию. Также, по мнению губернатора, были допущены «несущественные недоделки в ремонте» Введенской участковой больницы. Эти и другие объекты глава региона посетил во время выездного совещания.