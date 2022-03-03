Молдавия подала заявку на вступлении в ЕС

Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду.
«Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам».
Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации.
Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду. «Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам». Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации.