Молдавия подала заявку на вступлении в ЕС

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Молдавия подала заявку о вступлении в ЕС Фото:

Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

«Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам».

Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации.

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Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду. «Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам». Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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