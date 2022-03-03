Молдавия подала заявку на вступлении в ЕС 03 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 + Молдавия подала заявку о вступлении в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду. «Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам». Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Молдавия подала заявление о вступлении в ЕС. Об этом заявила президент страны Майя Санду. «Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах», — цитирует «Интерфакс» слова Санду, сказанные ею на брифинге. По ее словам, «в нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее… нашим гражданам». Аналогичную заявку ранее подала Грузия. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕС с просьбой принять ее в организацию. За четыре дня до этого Россия начала в стране операцию до демилитаризации и денацификации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям