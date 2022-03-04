РИА «Новости»: пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

Пожар произошел за пределами АЭС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Возгорание произошло за пределами Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по ЧС.

«Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков», — сообщили в Госслужбе страны. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС в Украине произошел пожар. Украинские СМИ публиковали кадры с камеры видеонаблюдения объекта, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. Представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано.

ооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.