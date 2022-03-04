РИАН: на Запорожской АЭС начался пожар

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
На Запорожской АЭС произошел пожар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской АЭС в Украине произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на telegram-канал электростанции.

«Пожар на атомной электростанции», — заявил представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Информацию передает РИА «Новости». Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым.

Туз добавил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. «Радиационная ситуация была в норме <…> Персонал сделает все для обеспечения безопасности, чтобы не было аварии», — сказал он в эфире телеканала «Украина -24».

Ранее о контроле российских войск над территорией вокруг Запорожской АЭС заявил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и держит на контроле радиоактивную обстановку.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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На Запорожской АЭС в Украине произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на telegram-канал электростанции. «Пожар на атомной электростанции», — заявил представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Информацию передает РИА «Новости». Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. Туз добавил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. «Радиационная ситуация была в норме <…> Персонал сделает все для обеспечения безопасности, чтобы не было аварии», — сказал он в эфире телеканала «Украина -24». Ранее о контроле российских войск над территорией вокруг Запорожской АЭС заявил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и держит на контроле радиоактивную обстановку. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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