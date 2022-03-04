Совбез ООН экстренно соберется из-за ЧП рядом с Запорожской АЭС

Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за возгорания вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами. Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение», — сообщается на сайте Соединенного королевства. Джонсон и Зеленский считают, что РФ «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию» и предоставить доступ для спасателей.
Ранее рядом с Запорожской АЭС начался пожар ночью 4 марта. Угрозу распространения радиации не обнаружили, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности, сказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС. Возгорание произошло вне территории станции, цитирует «Федеральное агентство новостей» госслужбу Украины по ЧС. Отключен один из энергетических блоков предприятия.
Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за возгорания вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами. Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение», — сообщается на сайте Соединенного королевства. Джонсон и Зеленский считают, что РФ «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию» и предоставить доступ для спасателей. Ранее рядом с Запорожской АЭС начался пожар ночью 4 марта. Угрозу распространения радиации не обнаружили, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности, сказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС. Возгорание произошло вне территории станции, цитирует «Федеральное агентство новостей» госслужбу Украины по ЧС. Отключен один из энергетических блоков предприятия.