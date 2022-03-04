Совбез ООН экстренно соберется из-за ЧП рядом с Запорожской АЭС

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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
На Украине начался пожар рядом с территорией АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за возгорания вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами. Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение», — сообщается на сайте Соединенного королевства. Джонсон и Зеленский считают, что РФ «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию» и предоставить доступ для спасателей.

Ранее рядом с Запорожской АЭС начался пожар ночью 4 марта. Угрозу распространения радиации не обнаружили, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности, сказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС. Возгорание произошло вне территории станции, цитирует «Федеральное агентство новостей» госслужбу Украины по ЧС. Отключен один из энергетических блоков предприятия.

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Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за возгорания вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами. Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение», — сообщается на сайте Соединенного королевства. Джонсон и Зеленский считают, что РФ «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию» и предоставить доступ для спасателей. Ранее рядом с Запорожской АЭС начался пожар ночью 4 марта. Угрозу распространения радиации не обнаружили, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности, сказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС. Возгорание произошло вне территории станции, цитирует «Федеральное агентство новостей» госслужбу Украины по ЧС. Отключен один из энергетических блоков предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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