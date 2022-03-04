Совбез ООН экстренно соберется из-за ЧП рядом с Запорожской АЭС

На Украине начался пожар рядом с территорией АЭС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за возгорания вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами. Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение», — сообщается на сайте Соединенного королевства. Джонсон и Зеленский считают, что РФ «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию» и предоставить доступ для спасателей.

Ранее рядом с Запорожской АЭС начался пожар ночью 4 марта. Угрозу распространения радиации не обнаружили, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности, сказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС. Возгорание произошло вне территории станции, цитирует «Федеральное агентство новостей» госслужбу Украины по ЧС. Отключен один из энергетических блоков предприятия.