03 марта 2022

На челябинский завод приехали силовики из Москвы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
На Ашинском металлургическом заводе произошедшее не комментирует Фото:

Следственные действия с участием представителей столичных структур ФСБ и СКР прошли на Ашинском металлургическом заводе в Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Расследование проводится в центральном аппарате СКР, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Якобы пакет акций предприятия „ушел“ в офшор, акционеры — за исключением одного — остались ни с чем. Пока дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц и расследуется в условиях секретности», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, сейчас совместная группа работает в Челябинской области. Толчком к расследованию стало заявление акционера предприятия, депутата заксобрания области Александра Решетникова.

«Я являюсь акционером предприятия. Есть процессуальные моменты, в силу которых я пока не могу комментировать ситуацию. Возможно, более подробно я смогу рассказать позже», — заявил URA.RU сам Решетников.

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ не ответили на звонок корреспондентов агентства. Аналогичным образом поступили в пресс-службе Ашинского металлургического завода, куда переадресовали корерспондента URA.RU из приемной директора предприятия.

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Следственные действия с участием представителей столичных структур ФСБ и СКР прошли на Ашинском металлургическом заводе в Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Расследование проводится в центральном аппарате СКР, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Якобы пакет акций предприятия „ушел“ в офшор, акционеры — за исключением одного — остались ни с чем. Пока дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц и расследуется в условиях секретности», — рассказал URA.RU инсайдер. По его словам, сейчас совместная группа работает в Челябинской области. Толчком к расследованию стало заявление акционера предприятия, депутата заксобрания области Александра Решетникова. «Я являюсь акционером предприятия. Есть процессуальные моменты, в силу которых я пока не могу комментировать ситуацию. Возможно, более подробно я смогу рассказать позже», — заявил URA.RU сам Решетников. В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ не ответили на звонок корреспондентов агентства. Аналогичным образом поступили в пресс-службе Ашинского металлургического завода, куда переадресовали корерспондента URA.RU из приемной директора предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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