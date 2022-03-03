Пермские инженеры попали под санкции США

ОДК «САТУРН» занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский инженерный центр ПАО ОДК «САТУРН» попал под санкции США. Перечень российских предприятий, попавших в черный список, размещен на официальном сайте Министерства финансов США.

В санкционный список вошло головное предприятие, ПАО ОДК «САТУРН», расположенное в городе Рыбинск Ярославской области, а также его структурные подразделения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в АО Объединенная двигателестроительная корпорация») разрабатывает и производит газотурбинные двигатели для авиации, морских судов, отрасли энергетики.

В составе корпорации также два пермских АО: «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Предприятия занимаются разработкой, производством и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской промышленности. Введение санкций со стороны США стало ответом на проведение специальной операции войск РФ на территории Украины. Санкции вводились и до событий 2014 года. К примеру, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского».

Он регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или же имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В санкционный список попали несколько десятков чиновников из силовых структур. Им запретили въезд на территорию США, а денежные и имущественные активы были заморожены.

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