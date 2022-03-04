В Кургане не будут восстанавливать стелу, снесенную из-за стройки

На месте, где находилась стела, построили жилой дом (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Кургане не смогут восстановить стелу «Слава народу — победителю!», которую в 2016 году демонтировали для постройки многоквартирное дома в Заозерном районе. Поэтому взамен старой изготовят новую стелу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В процессе демонтажа выяснилось, что металлические конструкции, из которых состоит стела, не подлежат реконструкции в силу физического износа (коррозии металла). Сроки изготовления стелы и место ее размещения определяются», — рассказали в мэрии.

Представители мэрии объяснили, что земельный участок во втором микрорайоне выдали для постройки многоквартирного дома ООО «Стальмонтаж». Стелу демонтировали с условием, что металлические конструкции стелы будут размещены в другом месте на территории Кургана.

Стелу демонтировали в конце 2016 года. Она находилась во втором микрорайоне Заозерного. Позже на этом месте построили многоквартирный дом. В 2017 году в мэрии URA.RU отвечали, что стела требует реставрации, но она однозначно не будет утрачена. Тогда ее планировали разместить в сквере, который находится в самом начале улицы Гагарина (возле перекрестка с улицей Гайдара). Позже сквер благоустроили, но стелу там не установили.

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