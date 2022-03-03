03 марта 2022

В Арамили школьница попала под колеса автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
В результате ДТП с ушибами ее доставили в больницу Екатеринбурга Фото:

В Арамиле (Свердловская область) десятилетнюю школьницу, переходящую дорогу в неположенном месте, сбила машина. Пострадавшую школьницу с ушибами отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. После осмотра ее отпустили домой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Дэу-Нексия“ допустила наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих транспортных средств. Известно, что девочка находилась в сопровождении подруги» — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. В школе, где учиться пострадавшая, будет проведена проверка на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также сотрудники ведомства рассмотрят вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

Фото:

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В Арамиле (Свердловская область) десятилетнюю школьницу, переходящую дорогу в неположенном месте, сбила машина. Пострадавшую школьницу с ушибами отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. После осмотра ее отпустили домой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Дэу-Нексия“ допустила наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих транспортных средств. Известно, что девочка находилась в сопровождении подруги» — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. В школе, где учиться пострадавшая, будет проведена проверка на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также сотрудники ведомства рассмотрят вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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