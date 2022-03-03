В Арамили школьница попала под колеса автомобиля

В Арамиле (Свердловская область) десятилетнюю школьницу, переходящую дорогу в неположенном месте, сбила машина. Пострадавшую школьницу с ушибами отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. После осмотра ее отпустили домой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Дэу-Нексия“ допустила наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих транспортных средств. Известно, что девочка находилась в сопровождении подруги» — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. В школе, где учиться пострадавшая, будет проведена проверка на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также сотрудники ведомства рассмотрят вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
В Арамиле (Свердловская область) десятилетнюю школьницу, переходящую дорогу в неположенном месте, сбила машина. Пострадавшую школьницу с ушибами отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. После осмотра ее отпустили домой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Дэу-Нексия“ допустила наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих транспортных средств. Известно, что девочка находилась в сопровождении подруги» — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. В школе, где учиться пострадавшая, будет проведена проверка на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также сотрудники ведомства рассмотрят вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.