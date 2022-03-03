Бюро, готовившее новую филармонию для Екатеринбурга, покидает РФ

Новый зал филармонии власти ранее хотели достроить к 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects — одно из влиятельнейших в мире — заявило, что замораживает проекты в России в связи с военной спецоперацией на Украине. Сотрудники компании будут ждать дальнейшего распоряжения правительства Великобритании, передает издание Dezeen.

«Мы глубоко потрясены и опечалены конфликтом, который происходит на Украине. Мы приостановили два наших текущих проекта в России», — сообщили в руководстве бюро. Вместе с Zaha Hadid Architects работу в России прекратили швейцарское бюро Herzog & de Meuron, David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV.

Бюро покойной Захи Хадид в Екатеринбурге готовило проект нового здания свердловской филармонии за 17 миллиардов рублей. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. В последнее время предполагалось, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Губернатор Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, как писало URA.RU, к услугам Zaha Hadid Architects планировал прибегнуть глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Он хочет достроить небоскреб Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурга.

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