Куйвашев объяснил, что мешает новой филармонии в Екатеринбурге

Строительство новой филармонии изначально планировали завершить к 2023 году Фото: проект

Строительство новой филармонии в Екатеринбурге замедлилось из-за пандемии коронавируса, объяснил губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции. 2020-й и 2021-й годы он назвал «триггером приостановки» этого и других крупных проектов.

«Мы планировали в 2020 году начать проектирование филармонии. Концепцию, как вы знаете, сделало междунарожное архитектурное бюро Захи Хадид. Мы будем придерживаться ее. И посмотрим, как будет развиваться распространение коронавируса в 2022 году. Оттуда будем принимать решение о направлении средств [на стройку]. Мы не отказываемся от планов, мы не хотим попасть в ситуацию, когда вдруг будет большая эпидемия, а у нас не хватит средств на борьбу с ней», — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU.

Возведение нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. И последняя актуальная дата, которую обсуждали, — 2025 год.

В середине декабря свердловский истеблишмент впервые публично проигнорировал эту тему. Это объясняли неким ультиматумом со стороны АО «Группа Синара», которое ранее готовилось участвовать в проекте. Но скоро конфликт сошел на нет.

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