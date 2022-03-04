S7 отменила все международные рейсы

S7 Airlines прекратит совершать международные рейсы с 5 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Об этом пресс-служба компании сообщает на своем официальном сайте.

«S7 Airlines с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям», — говорится в сообщении компании. Чуть раньше S7 объявляла только об отмене рейсов в Турцию, ОАЭ, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию и Казахстан.

Во всех аэропортах Москвы отменили более 130 рейсов, а Ростуризм совместно с Росавиацией возвращает российских граждан из-за закрытия воздушного пространства. Санкции Евросоюза на пересечение воздушного пространства российскими самолетами были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.