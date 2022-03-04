S7 отменила все международные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, S7, с7
S7 Airlines прекратит совершать международные рейсы с 5 марта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Об этом пресс-служба компании сообщает на своем официальном сайте.

«S7 Airlines с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям», — говорится в сообщении компании. Чуть раньше S7 объявляла только об отмене рейсов в Турцию, ОАЭ, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию и Казахстан.

Во всех аэропортах Москвы отменили более 130 рейсов, а Ростуризм совместно с Росавиацией возвращает российских граждан из-за закрытия воздушного пространства. Санкции Евросоюза на пересечение воздушного пространства российскими самолетами были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Об этом пресс-служба компании сообщает на своем официальном сайте. «S7 Airlines с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям», — говорится в сообщении компании. Чуть раньше S7 объявляла только об отмене рейсов в Турцию, ОАЭ, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Во всех аэропортах Москвы отменили более 130 рейсов, а Ростуризм совместно с Росавиацией возвращает российских граждан из-за закрытия воздушного пространства. Санкции Евросоюза на пересечение воздушного пространства российскими самолетами были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...