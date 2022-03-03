Пермским студентам расскажут, как получить миллион рублей

Миллион можно получить от государства на развитие стартапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае, как и по всей стране, стартовал конкурс «Студенческий стартап», в рамках которого можно получить грант в миллион рублей. О том, как стать участником проекта, в стенах Пермского университета (ПГНИУ) расскажет представитель Фонда содействия инновациям, сообщили в вузе.

«Представитель Фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий Полетаев расскажет студентам ПГНИУ о новом конкурсе „Студенческий стартап“, в рамках которого участники смогут получить господдержу в размере 1 миллиона рублей», — сообщается на странице университета в соцсети «ВКонтакте». Встреча пройдет в 15 часов 10 марта в конференц-зале первого корпуса ПГНИУ.

Конкурс «Студенческий стартап» организован для студентов и аспирантов, которые готовы разработать новый товар, технологию или услугу на основе собственных исследований, имеющих потенциал коммерциализации. По все стране жюри отберет тысячу победителей.