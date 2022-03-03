03 марта 2022

Пермским студентам расскажут, как получить миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, 5тысяч, деньги, рубли
Миллион можно получить от государства на развитие стартапа Фото:

В Пермском крае, как и по всей стране, стартовал конкурс «Студенческий стартап», в рамках которого можно получить грант в миллион рублей. О том, как стать участником проекта, в стенах Пермского университета (ПГНИУ) расскажет представитель Фонда содействия инновациям, сообщили в вузе.

«Представитель Фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий Полетаев расскажет студентам ПГНИУ о новом конкурсе „Студенческий стартап“, в рамках которого участники смогут получить господдержу в размере 1 миллиона рублей», — сообщается на странице университета в соцсети «ВКонтакте». Встреча пройдет в 15 часов 10 марта в конференц-зале первого корпуса ПГНИУ.

Конкурс «Студенческий стартап» организован для студентов и аспирантов, которые готовы разработать новый товар, технологию или услугу на основе собственных исследований, имеющих потенциал коммерциализации. По все стране жюри отберет тысячу победителей.

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В Пермском крае, как и по всей стране, стартовал конкурс «Студенческий стартап», в рамках которого можно получить грант в миллион рублей. О том, как стать участником проекта, в стенах Пермского университета (ПГНИУ) расскажет представитель Фонда содействия инновациям, сообщили в вузе. «Представитель Фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий Полетаев расскажет студентам ПГНИУ о новом конкурсе „Студенческий стартап“, в рамках которого участники смогут получить господдержу в размере 1 миллиона рублей», — сообщается на странице университета в соцсети «ВКонтакте». Встреча пройдет в 15 часов 10 марта в конференц-зале первого корпуса ПГНИУ. Конкурс «Студенческий стартап» организован для студентов и аспирантов, которые готовы разработать новый товар, технологию или услугу на основе собственных исследований, имеющих потенциал коммерциализации. По все стране жюри отберет тысячу победителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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