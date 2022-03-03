В Тюмени мигрант без прав устроил ДТП, в котором пострадали дети

Сбежавший с места аварии водитель оказался иностранцем Фото: УГИБДД по Тюменской области

Полицейские нашли водителя, по вине которого в Тюмени в ДТП пострадали четыре человека, включая двух детей. Им оказался иностранец, не имеющий водительского удостоверения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Установлен водитель, 2 марта скрывшийся с места ДТП на Московском тракте. Тогда в аварии пострадали четверо, в том числе двое детей. Виновником оказался 35-летний гражданин иностранного государства, права управления транспортом он не имеет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Ранее агентство писало об этом ДТП: ВАЗ-2107 врезался в «Ауди», виновник вылетел из машины через лобовое стекло и сбежал. Как пояснил сам мужчина, «семерку» он купил для отца и за руль сел вынужденно. После удара он был в шоке, поэтому и ушел с места происшествия.

Водителя привлекли к ответственности по трем статьям: за езду без прав и без страховки и за отсутствие регистрации на машину. После того как будет установлена степень вреда, причиненного пострадавшим в ДТП, мужчину накажут за оставление места аварии и возбудят против него уголовное дело.