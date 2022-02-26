ТАСС: Евросоюз, Америка, Британия и Канада заморозят активы ЦБ РФ

27 февраля 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Евросоюз собирается наложить санкции на российских бизнесменов Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определенное число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — сообщила она. Помимо этого, глава Еврокомиссии сказала, что заморозка активов коснутся Центробанка России, что сделает невозможным ликвидацию его активов. Очередная санкция коснется российских бизнесменов и олигархов — им запретят использовать свои активы на рынках Брюсселя и его партнеров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят ввести санкции против ЦБ РФ. Официального подтверждения тому не было. В Америке спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определенное число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — сообщила она. Помимо этого, глава Еврокомиссии сказала, что заморозка активов коснутся Центробанка России, что сделает невозможным ликвидацию его активов. Очередная санкция коснется российских бизнесменов и олигархов — им запретят использовать свои активы на рынках Брюсселя и его партнеров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят ввести санкции против ЦБ РФ. Официального подтверждения тому не было. В Америке спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение».