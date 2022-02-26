26 февраля 2022

ТАСС: Евросоюз, Америка, Британия и Канада заморозят активы ЦБ РФ

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Центральный банк России. Москва, банк россии, центральный банк рф, цбрф
Евросоюз собирается наложить санкции на российских бизнесменов Фото:
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Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определенное число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — сообщила она.

Помимо этого, глава Еврокомиссии сказала, что заморозка активов коснутся Центробанка России, что сделает невозможным ликвидацию его активов. Очередная санкция коснется российских бизнесменов и олигархов — им запретят использовать свои активы на рынках Брюсселя и его партнеров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят ввести санкции против ЦБ РФ. Официального подтверждения тому не было. В Америке спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение».

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Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определенное число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — сообщила она. Помимо этого, глава Еврокомиссии сказала, что заморозка активов коснутся Центробанка России, что сделает невозможным ликвидацию его активов. Очередная санкция коснется российских бизнесменов и олигархов — им запретят использовать свои активы на рынках Брюсселя и его партнеров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят ввести санкции против ЦБ РФ. Официального подтверждения тому не было. В Америке спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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