Госдума РФ в первом чтении одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
«Предлагается внести изменение в федеральный закон, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен», — сообщается в пояснительной записке к документу. Помимо этого, в законопроекте описывается возможность проводить обработку персональных данных россиян для сбора статистики и выполнения других функций.
Госдума РФ также подчеркивает, что благодаря новому закону прокуратура сможет лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона. Рассматриваемый документ поддерживает курс, направленный на противодействие коррупции.
Ранее Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против граждан России и согласилась сажать на 15 лет за фейки о спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится избавить страну от денацификации и демилитаризации, а не оккупировать киевские города.
Госдума РФ в первом чтении одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы. «Предлагается внести изменение в федеральный закон, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен», — сообщается в пояснительной записке к документу. Помимо этого, в законопроекте описывается возможность проводить обработку персональных данных россиян для сбора статистики и выполнения других функций. Госдума РФ также подчеркивает, что благодаря новому закону прокуратура сможет лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона. Рассматриваемый документ поддерживает курс, направленный на противодействие коррупции. Ранее Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против граждан России и согласилась сажать на 15 лет за фейки о спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится избавить страну от денацификации и демилитаризации, а не оккупировать киевские города.