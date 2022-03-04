Госдума позволит прокуратуре больше контролировать россиян

04 марта 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Прокуратура сможет использовать персональные данные россиян для сбора статистики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума РФ в первом чтении одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы. «Предлагается внести изменение в федеральный закон, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен», — сообщается в пояснительной записке к документу. Помимо этого, в законопроекте описывается возможность проводить обработку персональных данных россиян для сбора статистики и выполнения других функций. Госдума РФ также подчеркивает, что благодаря новому закону прокуратура сможет лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона. Рассматриваемый документ поддерживает курс, направленный на противодействие коррупции. Ранее Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против граждан России и согласилась сажать на 15 лет за фейки о спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится избавить страну от денацификации и демилитаризации, а не оккупировать киевские города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы. «Предлагается внести изменение в федеральный закон, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен», — сообщается в пояснительной записке к документу. Помимо этого, в законопроекте описывается возможность проводить обработку персональных данных россиян для сбора статистики и выполнения других функций. Госдума РФ также подчеркивает, что благодаря новому закону прокуратура сможет лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона. Рассматриваемый документ поддерживает курс, направленный на противодействие коррупции. Ранее Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против граждан России и согласилась сажать на 15 лет за фейки о спецоперации, которая началась на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится избавить страну от денацификации и демилитаризации, а не оккупировать киевские города.