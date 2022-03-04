Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против РФ

Наказания коснутся иностранных граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Госдуме в третьем чтении приняли поправки в законодательство о санкциях. Они предусматривают штраф или лишение свободы в отношении граждан иностранных государств. Информация опубликована на сайте Государственной Думы РФ.

«В соответствии с законом за призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей», — говорится в законопроекте. Поправки в закон предусматривают наказание иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

После начала спецоперации России на Украине европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ. Ограничения коснулись крупных компаний, представителей власти и спортсменов.