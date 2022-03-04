Госдума ввела тюремные сроки за призывы к санкциям против РФ

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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Наказания коснутся иностранных граждан Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Госдуме в третьем чтении приняли поправки в законодательство о санкциях. Они предусматривают штраф или лишение свободы в отношении граждан иностранных государств. Информация опубликована на сайте Государственной Думы РФ.

«В соответствии с законом за призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей», — говорится в законопроекте. Поправки в закон предусматривают наказание иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

После начала спецоперации России на Украине европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ. Ограничения коснулись крупных компаний, представителей власти и спортсменов.

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В Госдуме в третьем чтении приняли поправки в законодательство о санкциях. Они предусматривают штраф или лишение свободы в отношении граждан иностранных государств. Информация опубликована на сайте Государственной Думы РФ. «В соответствии с законом за призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей», — говорится в законопроекте. Поправки в закон предусматривают наказание иностранных граждан, а также лиц без гражданства. После начала спецоперации России на Украине европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ. Ограничения коснулись крупных компаний, представителей власти и спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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