Военные рассказали о весеннем призыве пермяков

Срочников не станут отправлять в горячие точки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Весенний призыв пройдет в Пермском крае по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется, а срочники не попадут в горячие точки. Об этом заявили в военном комиссариате Пермского края.

«Никакой экстренной мобилизации нет, военкомат работает в обычном режиме. Тех, кто в запасе, призывать не будут; весенний призыв пройдет по плану; военнослужащие по призыву в горячие точки не попадут; в спецоперации РФ участвуют только специалисты высочайшего класса; дополнительного призыва не планируется», — говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на региональный военкомат.

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители Прикамья начали получать повестки в военкомат, что связывали с событиями на Украине. В военкомате называют эти сообщения ложными.