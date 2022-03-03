03 марта 2022

Военные рассказали о весеннем призыве пермяков

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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Срочников не станут отправлять в горячие точки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Весенний призыв пройдет в Пермском крае по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется, а срочники не попадут в горячие точки. Об этом заявили в военном комиссариате Пермского края.

«Никакой экстренной мобилизации нет, военкомат работает в обычном режиме. Тех, кто в запасе, призывать не будут; весенний призыв пройдет по плану; военнослужащие по призыву в горячие точки не попадут; в спецоперации РФ участвуют только специалисты высочайшего класса; дополнительного призыва не планируется», — говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на региональный военкомат.

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители Прикамья начали получать повестки в военкомат, что связывали с событиями на Украине. В военкомате называют эти сообщения ложными.

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Весенний призыв пройдет в Пермском крае по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется, а срочники не попадут в горячие точки. Об этом заявили в военном комиссариате Пермского края. «Никакой экстренной мобилизации нет, военкомат работает в обычном режиме. Тех, кто в запасе, призывать не будут; весенний призыв пройдет по плану; военнослужащие по призыву в горячие точки не попадут; в спецоперации РФ участвуют только специалисты высочайшего класса; дополнительного призыва не планируется», — говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на региональный военкомат. Ранее в соцсетях появилась информация, что жители Прикамья начали получать повестки в военкомат, что связывали с событиями на Украине. В военкомате называют эти сообщения ложными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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