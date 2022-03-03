УФАС в Кургане объявило срочный прием жалоб на рост цен

Курганцы могут пожаловаться на рост цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону ведомство принимает жалобы на рост цен. Об этом сообщается на сайте УФАС России по Курганской области.

«Курганским УФАС России организована горячая линия по вопросам изменения цен товаров, услуг и их наличия в целях усиления контроля за ситуацией на социально значимых товарных рынках. Телефон горячей линии — (3522) 46-39-55», — указано в информации на сайте.

В ведомстве предупреждают, что при обращении нужно будет сообщить свои контактные данные (ФИО, телефон). Кроме того, в обращении должно быть указано наименование магазина, в котором зафиксирован рост цен, его адрес, название товара и его цена.

В Курганской области в середине марта представители УФАС, местной власти и торговых сетей встретятся, чтобы обсудить сдерживание роста цен на отдельные товары. В начале января представители X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» — прим. URA.RU) и «Магнит» заявили, что не собираются повышать наценки на дешевые базовые продукты более чем на 10%.

URA.RU сообщало, что власти РФ ввели меры для стабилизации цен на продукты. Для этого будет использоваться резерв госфонда на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

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