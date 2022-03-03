03 марта 2022

Пермские силовики нашли биржу киллеров

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Заказать оружие или убийство можно было через интернет Фото:

Прокурор Ординского района Пермского края обнаружил в интернете сайт, на котором открыто предлагались услуги наемных убийц. Кроме того, на портале можно было приобрести боевое оружие, рассказали в суде, который постановил заблокировать ресурс.

«В сети „Интернет“ размещалась информация о предложении услуг по продаже боевого оружия без разрешительной документации, в отсутствие лицензии, предложение услуг наемных киллеров. Ознакомиться с содержанием страниц, на которых размещена информация и скопировать ее в электронном варианте мог любой интернет-пользователь», — сообщается на сайте Ординского районного суда.

По иску прокурора суд признал распространяемую информацию запрещенной к распространению в РФ. Пока решение не вступило в законную силу.

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Прокурор Ординского района Пермского края обнаружил в интернете сайт, на котором открыто предлагались услуги наемных убийц. Кроме того, на портале можно было приобрести боевое оружие, рассказали в суде, который постановил заблокировать ресурс. «В сети „Интернет“ размещалась информация о предложении услуг по продаже боевого оружия без разрешительной документации, в отсутствие лицензии, предложение услуг наемных киллеров. Ознакомиться с содержанием страниц, на которых размещена информация и скопировать ее в электронном варианте мог любой интернет-пользователь», — сообщается на сайте Ординского районного суда. По иску прокурора суд признал распространяемую информацию запрещенной к распространению в РФ. Пока решение не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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