Пермские силовики нашли биржу киллеров

Заказать оружие или убийство можно было через интернет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Ординского района Пермского края обнаружил в интернете сайт, на котором открыто предлагались услуги наемных убийц. Кроме того, на портале можно было приобрести боевое оружие, рассказали в суде, который постановил заблокировать ресурс.

«В сети „Интернет“ размещалась информация о предложении услуг по продаже боевого оружия без разрешительной документации, в отсутствие лицензии, предложение услуг наемных киллеров. Ознакомиться с содержанием страниц, на которых размещена информация и скопировать ее в электронном варианте мог любой интернет-пользователь», — сообщается на сайте Ординского районного суда.

По иску прокурора суд признал распространяемую информацию запрещенной к распространению в РФ. Пока решение не вступило в законную силу.