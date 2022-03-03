Сборщики-курьеры в Тюменской области могут заработать до 65 тыс. рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области открыто более 600 вакансий для подработки или работы по совместительству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. Там также привели примеры актуальных вакансий с ежемесячной зарплатой 65 тыс. рублей за неполный рабочий день

«В регионе доступны около 600 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения», — сообщили агентству в пресс-службе портала hh.ru.

В топ вакансий, предоставленный пресс-службой портала URA.RU, вошли такие профессии, как оператор call-центра, работник по сбору овощей, сборщик-курьер и другие. «Оператор call-центра (социологические опросы, удаленно) — от 22 до 45 тыс. рублей; промоутер-распространитель — от 35 до 65 тыс. рублей; сборщик-курьер — от 45 до 65 тыс. рублей», — указано в отчете hh.ru.

Ранее URA.RU писало о том, что по итогам 2021 года восемь тюменских компаний вошли в список лучших работодателей рейтинга hh.ru. В некоторых из них сотрудникам готовы платить до 200 тыс. рублей в месяц.