03 марта 2022

Власти Перми просят Сбербанк помочь с проектом к 300-летию

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин предложил Сбербанку поучаствовать в благоустройстве долин малых рек Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин и председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин обсудили участие банка в реализации проекта «Зеленое кольцо», который власти планируют в рамках празднования 300-летия города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Алексей Демкин провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным. Стороны обсудили проект „Зеленое кольцо“, партнером по реализации которого может стать компания», — отметили в пресс-службе.

Колтыпин отметил, что Сбербанк занялся благоустройством долин малых рек (что и предполагает проект «Зеленое кольцо») в 2020 году. «Наша команда активно включилась в мероприятия проекта — облагораживание территории, высадка деревьев, домики для пчел. Это шанс каждого члена команды банка сделать свой вклад. И это вдохновляет на поддержку проекта от руководства высшего уровня», — приводит слова Колтыпина пресс-служба.

Стоимость реализации проекта ранее власти оценивали в 1,7 млрд рублей. На пленарном заседании заксобрания в феврале депутат Илья Лисняк заявил, что реализации проекта «Зеленое кольцо» мешают закладчики и наркоманы.

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Мэр Перми Алексей Демкин и председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин обсудили участие банка в реализации проекта «Зеленое кольцо», который власти планируют в рамках празднования 300-летия города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Алексей Демкин провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным. Стороны обсудили проект „Зеленое кольцо“, партнером по реализации которого может стать компания», — отметили в пресс-службе. Колтыпин отметил, что Сбербанк занялся благоустройством долин малых рек (что и предполагает проект «Зеленое кольцо») в 2020 году. «Наша команда активно включилась в мероприятия проекта — облагораживание территории, высадка деревьев, домики для пчел. Это шанс каждого члена команды банка сделать свой вклад. И это вдохновляет на поддержку проекта от руководства высшего уровня», — приводит слова Колтыпина пресс-служба. Стоимость реализации проекта ранее власти оценивали в 1,7 млрд рублей. На пленарном заседании заксобрания в феврале депутат Илья Лисняк заявил, что реализации проекта «Зеленое кольцо» мешают закладчики и наркоманы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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