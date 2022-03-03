Власти Перми просят Сбербанк помочь с проектом к 300-летию

Алексей Демкин предложил Сбербанку поучаствовать в благоустройстве долин малых рек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин и председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин обсудили участие банка в реализации проекта «Зеленое кольцо», который власти планируют в рамках празднования 300-летия города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Алексей Демкин провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным. Стороны обсудили проект „Зеленое кольцо“, партнером по реализации которого может стать компания», — отметили в пресс-службе.

Колтыпин отметил, что Сбербанк занялся благоустройством долин малых рек (что и предполагает проект «Зеленое кольцо») в 2020 году. «Наша команда активно включилась в мероприятия проекта — облагораживание территории, высадка деревьев, домики для пчел. Это шанс каждого члена команды банка сделать свой вклад. И это вдохновляет на поддержку проекта от руководства высшего уровня», — приводит слова Колтыпина пресс-служба.

Стоимость реализации проекта ранее власти оценивали в 1,7 млрд рублей. На пленарном заседании заксобрания в феврале депутат Илья Лисняк заявил, что реализации проекта «Зеленое кольцо» мешают закладчики и наркоманы.