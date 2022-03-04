04 марта 2022
03 марта 2022

В ХМАО в праздничные выходные ожидаются 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, снег, зима, иней, теплая одежда, мороз, холод
В ХМАО в выходные ожидается резкое похолодание Фото:

На выходных температура в ХМАО резко опустится до -35 градусов, ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 12 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«5 марта в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -23…-28 градусов, в Белоярском районе до -34 градусов, днем -14…-19 градусов. Ночью 6 марта температура -20…-25 градусов, при прояснениях до -35 градусов, днем -18…-23 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

В понедельник, 7 марта, также ожидается небольшой, местами умеренный снег с порывами ветра до 11 м/с. Температура ночью будет достигать -18…23 градусов. Однако при прояснениях может опускаться до 33 градусов ниже нуля. Дневная температура в среднем составит минус 16-21 градус. «В восточных районах -10…-15 градусов, в Белоярском районе -22…-27 градусов», — заключили в Гидрометцентре.

  • Согласно данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», дневная температура в Ханты-Мансийске 8 марта резко опустится ниже — до минус 22 градусов и минус 25 градусов ночью. Будет погода с переменной облачностью, без осадков.
  • В Сургуте также ожидается похолодание 8 марта, дневная температура опустится с -17 до -22 градусов, а ночью снизится еще на три градуса — до минус 25. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.
  • В Нижневартовске, по данным онлайн-сервисов, в понедельник произойдет резкое потепление до -13 градусов из-за сильного снега, однако уже 8 марта температура снизится до -17, а ночью до -25 градусов. Во вторник ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с.

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На выходных температура в ХМАО резко опустится до -35 градусов, ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 12 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «5 марта в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -23…-28 градусов, в Белоярском районе до -34 градусов, днем -14…-19 градусов. Ночью 6 марта температура -20…-25 градусов, при прояснениях до -35 градусов, днем -18…-23 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. В понедельник, 7 марта, также ожидается небольшой, местами умеренный снег с порывами ветра до 11 м/с. Температура ночью будет достигать -18…23 градусов. Однако при прояснениях может опускаться до 33 градусов ниже нуля. Дневная температура в среднем составит минус 16-21 градус. «В восточных районах -10…-15 градусов, в Белоярском районе -22…-27 градусов», — заключили в Гидрометцентре.
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