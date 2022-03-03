Губернатор Шумков просит срочно пересчитать бюджет

Власти опасаются, что не смогут выполнить намеченные планы по доходам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать расходные статьи бюджета. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Курганская область. Официально».

«Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор Константин Ермаков пояснил, что бюджет формировался на основе прогноза по развитию экономики и увеличения собственных доходов. Но сейчас, по его словам, «прогнозировать выполнение планов в прежних объемах довольно сложно».

В конце 2021 года Вадим Шумков сообщал, что собственные доходы областной казны выросли на 21%. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото, поскольку скупка валюты помогает поддерживать западную экономику.