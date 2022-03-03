Губернатор Шумков просит срочно пересчитать бюджет

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать расходные статьи бюджета. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Курганская область. Официально».
«Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений», — говорится в сообщении.
Вице-губернатор Константин Ермаков пояснил, что бюджет формировался на основе прогноза по развитию экономики и увеличения собственных доходов. Но сейчас, по его словам, «прогнозировать выполнение планов в прежних объемах довольно сложно».
В конце 2021 года Вадим Шумков сообщал, что собственные доходы областной казны выросли на 21%. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото, поскольку скупка валюты помогает поддерживать западную экономику.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать расходные статьи бюджета. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Курганская область. Официально». «Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений», — говорится в сообщении. Вице-губернатор Константин Ермаков пояснил, что бюджет формировался на основе прогноза по развитию экономики и увеличения собственных доходов. Но сейчас, по его словам, «прогнозировать выполнение планов в прежних объемах довольно сложно». В конце 2021 года Вадим Шумков сообщал, что собственные доходы областной казны выросли на 21%. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото, поскольку скупка валюты помогает поддерживать западную экономику.