03 марта 2022

Губернатор Шумков просит срочно пересчитать бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Власти опасаются, что не смогут выполнить намеченные планы по доходам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать расходные статьи бюджета. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Курганская область. Официально».

«Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор Константин Ермаков пояснил, что бюджет формировался на основе прогноза по развитию экономики и увеличения собственных доходов. Но сейчас, по его словам, «прогнозировать выполнение планов в прежних объемах довольно сложно».

В конце 2021 года Вадим Шумков сообщал, что собственные доходы областной казны выросли на 21%. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото, поскольку скупка валюты помогает поддерживать западную экономику.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать расходные статьи бюджета. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Курганская область. Официально». «Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений», — говорится в сообщении. Вице-губернатор Константин Ермаков пояснил, что бюджет формировался на основе прогноза по развитию экономики и увеличения собственных доходов. Но сейчас, по его словам, «прогнозировать выполнение планов в прежних объемах довольно сложно». В конце 2021 года Вадим Шумков сообщал, что собственные доходы областной казны выросли на 21%. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото, поскольку скупка валюты помогает поддерживать западную экономику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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