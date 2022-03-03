Свое мнение губернатор Вадим Шумков опубликовал 4 марта в instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото. Также он посоветовал пересмотреть условия независимости Центробанка. Об этом он 4 марта написал в своем instagram-аккаунте.

«ЦБ РФ вместо резаной бумаги, причем эмитируемой государствами, проявляющими агрессию против нашей страны, покупать русское золото за русские рубли. А на сумму ЗВР [золото-валютного резерва] в 634 млрд у. е. (почти три годовых бюджета страны) в России могут появиться тысячи огромных заводов и ферм, миллионы новых рабочих мест», — предложил Шумков.

Также он считает, что нужно пересмотреть федеральное законодательство в части независимости Центробанка от госорганов РФ. По мнению Шумкова, скупка валюты помогает поддерживать западную экономику. Он считает, что это ограничивает финансовый суверенитет России.

Ранее Центральный Банк России принял решение снизить комиссию за покупку валюты на бирже до 12%. До этого она составляла 30%. В Центробанке считают, что комиссия поможет выровнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи.

Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова