Цена на газ в Европе выросла до 2400 долларов. Эта цифра стала рекордной за всю историю торгов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Текущая цена газа на лондонской бирже ICE сейчас составляет 2400 долларов за тысячу кубометров. 3 марта 2022 года цена на газ составляла 2279 долларов, это был предыдущий рекордный максимум.
Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции ЕС ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы. Причиной введенных ограничений стало несогласие с проводимой Россией спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Операция началась 24 февраля по поручению президента России Владимира Путина.
Цена на газ в Европе выросла до 2400 долларов. Эта цифра стала рекордной за всю историю торгов, следует из данных лондонской биржи ICE. Текущая цена газа на лондонской бирже ICE сейчас составляет 2400 долларов за тысячу кубометров. 3 марта 2022 года цена на газ составляла 2279 долларов, это был предыдущий рекордный максимум. Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции ЕС ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы. Причиной введенных ограничений стало несогласие с проводимой Россией спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Операция началась 24 февраля по поручению президента России Владимира Путина.