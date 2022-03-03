В Германии заявили о фатальной ошибке санкций против России

Санкции приведут к сбоям в торговых отношениях ФРГ и РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Евросоюза в отношении России из-за спецоперации на Украине ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы. Такое мнение высказал европарламентарий от Германии Маркус Бухайт, который обратился в совету ЕС.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС… занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний как „Роснефть“, „Газпром“, РЖД, „Ростелеком“ и других?» — считает Бухайт, передает RT со ссылкой на его обращение.

Среди них есть бывшие канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель, отметил Бухайт. Санкции приведут к долгосрочным сбоям в торговых отношениях с РФ, которая является торговым партнером Германии, считает парламентарий.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении российских госкомпаний, передает сайт MK.RU . В Канаде вводят дополнительный пакет санкций, которые затронут 10 ключевых сотрудников энергетических гигантов РФ, таких как «Газпром» и «Роснефть», сообщает телеканал «Царьград». В Германии заявили о готовности отказаться от поставок российского газа. ФРГ зависит от энергоресурсов РФ, такое решение поможет почувствовать уверенность во внешней политике, сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Страны начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине.

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