04 марта 2022

Финляндия выразила желание вступить в НАТО. «Как можно скорее»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
В Финляндии открыты для обсуждения вопроса о вступлении в НАТО Фото:
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Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО в связи с изменением отношения населения к данному вопросу. Об этом заявил президент старны Саули Ниинисте.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за (вступление в НАТО — прим. URA.RU), так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом. <…> Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — сказал Ниинисте в эфире телеканала Fox News.

Ранее сообщалось, что в Швеции задумались о вступлении в НАТО из-за российской угрозы. Население страны все активнее поддерживает вступление страны в альянс, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается, считают в парламенте Швеции.

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Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО в связи с изменением отношения населения к данному вопросу. Об этом заявил президент старны Саули Ниинисте. «Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за (вступление в НАТО — прим. URA.RU), так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом. <…> Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — сказал Ниинисте в эфире телеканала Fox News. Ранее сообщалось, что в Швеции задумались о вступлении в НАТО из-за российской угрозы. Население страны все активнее поддерживает вступление страны в альянс, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается, считают в парламенте Швеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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