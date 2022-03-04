Финляндия выразила желание вступить в НАТО. «Как можно скорее»

05 марта 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

В Финляндии открыты для обсуждения вопроса о вступлении в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО в связи с изменением отношения населения к данному вопросу. Об этом заявил президент старны Саули Ниинисте. «Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за (вступление в НАТО — прим. URA.RU), так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом. <…> Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — сказал Ниинисте в эфире телеканала Fox News. Ранее сообщалось, что в Швеции задумались о вступлении в НАТО из-за российской угрозы. Население страны все активнее поддерживает вступление страны в альянс, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается, считают в парламенте Швеции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО в связи с изменением отношения населения к данному вопросу. Об этом заявил президент старны Саули Ниинисте. «Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за (вступление в НАТО — прим. URA.RU), так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом. <…> Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — сказал Ниинисте в эфире телеканала Fox News. Ранее сообщалось, что в Швеции задумались о вступлении в НАТО из-за российской угрозы. Население страны все активнее поддерживает вступление страны в альянс, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается, считают в парламенте Швеции.