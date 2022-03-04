Челябинского депутата отправили в СИЗО

Вячеславу Ершову грозит до 8 лет лишения свободы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки, 5 марта отправили в СИЗО на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

«Ершов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В отношении него избрании мера пресечения содержания в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он будет находится под стражей до 3 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда.

Ранее стало известно, что Ершов предложил служащему ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области» крупную сумму денег в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Сотрудник казенного учреждения обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По статье ч.3 ст. 291 УК РФ Ершову грозит срок до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.