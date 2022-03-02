Вячеслава Ершова задержали сотрудники ФСБ, утверждают инсайдеры в силовых структурах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ершова задержали 3 марта. Сейчас сотрудники ФСБ его везут на допрос в СКР. Предварительно, депутата подозревают в даче взятки», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе управления ФСБ подтвердили лишь факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе следственного управления СКР на звонок корреспондент URA.RU воздержались от комментариев. Сам Ершов трубку не берет, при наборе номера его телефона включается автоответчик.