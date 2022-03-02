02 марта 2022

ФСБ задержала челябинского депутата. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая сессия нового состава Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск , ершов вячеслав
Вячеслава Ершова задержали сотрудники ФСБ, утверждают инсайдеры в силовых структурах Челябинска Фото:

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ершова задержали 3 марта. Сейчас сотрудники ФСБ его везут на допрос в СКР. Предварительно, депутата подозревают в даче взятки», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе управления ФСБ подтвердили лишь факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе следственного управления СКР на звонок корреспондент URA.RU воздержались от комментариев. Сам Ершов трубку не берет, при наборе номера его телефона включается автоответчик.

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Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ершова задержали 3 марта. Сейчас сотрудники ФСБ его везут на допрос в СКР. Предварительно, депутата подозревают в даче взятки», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службе управления ФСБ подтвердили лишь факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе следственного управления СКР на звонок корреспондент URA.RU воздержались от комментариев. Сам Ершов трубку не берет, при наборе номера его телефона включается автоответчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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