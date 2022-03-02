Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Ершова задержали 3 марта. Сейчас сотрудники ФСБ его везут на допрос в СКР. Предварительно, депутата подозревают в даче взятки», — рассказал инсайдер URA.RU.
В пресс-службе управления ФСБ подтвердили лишь факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе следственного управления СКР на звонок корреспондент URA.RU воздержались от комментариев. Сам Ершов трубку не берет, при наборе номера его телефона включается автоответчик.
Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ершова задержали 3 марта. Сейчас сотрудники ФСБ его везут на допрос в СКР. Предварительно, депутата подозревают в даче взятки», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службе управления ФСБ подтвердили лишь факт проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе следственного управления СКР на звонок корреспондент URA.RU воздержались от комментариев. Сам Ершов трубку не берет, при наборе номера его телефона включается автоответчик.