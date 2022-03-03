ФСБ задержала челябинского депутата за взятку леснику

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник.
По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку.
Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже.
Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник. По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку. Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже.