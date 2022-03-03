ФСБ задержала челябинского депутата за взятку леснику

04 марта 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В отношении Вячеслава Ершова решается вопрос об избрании меры пресечения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник. По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку. Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник. По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку. Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже.