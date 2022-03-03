03 марта 2022

ФСБ задержала челябинского депутата за взятку леснику

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
В отношении Вячеслава Ершова решается вопрос об избрании меры пресечения (фото из архива) Фото:

Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник.

По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку.

Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже.

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Депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, подозревают в даче взятки леснику. Об этом URA.RU 4 марта сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении Ершова возбуждено уголовное по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он был задержан и проведены оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметил URA.RU источник. По данным инсайдера, Ершов предложил сотруднику Главного управления лесами Челябинской области деньги в обмен на оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку. Сотрудники областного управления ФСБ 3 марта отвезли челябинского депутата на допрос в СКР. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что вся официальная информация по делу Ершова появится позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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