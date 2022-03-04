Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.
«Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района.
Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района. Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение.