Мэр из ХМАО нашел замену ушедшему заму по ЖКХ. Прогноз URA.RU подтвердился

05 марта 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нашел замену заму по ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района. Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района. Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение.