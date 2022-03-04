04 марта 2022
03 марта 2022

Мэр из ХМАО нашел замену ушедшему заму по ЖКХ. Прогноз URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Трубецким, Главой Сургутского района. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нашел замену заму по ЖКХ Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района.

Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил своим заместителем по ЖКХ — директора МУП «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Это решение на самом деле ожидалось. Асадуллаев много лет работал в коммунальной отрасли Сургутского района на различных должностях. В том числе и занимал должность вице-мэра по коммуналке. Поэтому он был главным кандидатом на эту должность после ухода Дины Кузьминой», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района уже значится информация о том, что Асадуллаев является заместителем главы Сургутского района. Ранее URA.RU прогнозировало, что Асадуллаев будет назначен на должность заместителя главы Сургутского района. Прежде этот пост занимала Дина Кузьмина, написавшая в феврале заявление на увольнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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