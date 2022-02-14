Мэр из ХМАО лишился ключевого заместителя. Прогноз URA.RU сбылся

15 февраля 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Главе Сургутского района Андрею Трубецкому придется искать нового зама по ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместитель главы Сургутского района, курирующая сферу ЖКХ, Дина Кузьмина подала в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Дина Валерьевна вышла из отпуска 14 февраля и написала заявление. [Глава Сургутского района Андрей] Трубецкой его подписал. Хотя прежде отговаривал ее от этого шага. Но в последнее время их отношения заметно ухудшились», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района считает, что уход Кузьминой — это большая потеря для мэрии. «Такими людьми нельзя разбрасываться. Новому человеку придется достаточно долго вникать, но получится ли у кого-то полноценно заменить Кузьмину на этом посту — большой вопрос. В нынешней конфигурации, возможно заместителем главы Сургутского района станет нынешний директор УТВИВ №1 Муслим Асадуллаев. Он в свое время уже являлся главным районным коммунальщиком», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об увольнении Кузьминой. Ранее инсайдеры URA.RU предсказывали уход Кузьминой с должности вице-мэра Сурутского района. Кроме того, с поста директора «Сургутских районных электрических сетей» уходит Владислав Васьков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель главы Сургутского района, курирующая сферу ЖКХ, Дина Кузьмина подала в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Дина Валерьевна вышла из отпуска 14 февраля и написала заявление. [Глава Сургутского района Андрей] Трубецкой его подписал. Хотя прежде отговаривал ее от этого шага. Но в последнее время их отношения заметно ухудшились», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района считает, что уход Кузьминой — это большая потеря для мэрии. «Такими людьми нельзя разбрасываться. Новому человеку придется достаточно долго вникать, но получится ли у кого-то полноценно заменить Кузьмину на этом посту — большой вопрос. В нынешней конфигурации, возможно заместителем главы Сургутского района станет нынешний директор УТВИВ №1 Муслим Асадуллаев. Он в свое время уже являлся главным районным коммунальщиком», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об увольнении Кузьминой. Ранее инсайдеры URA.RU предсказывали уход Кузьминой с должности вице-мэра Сурутского района. Кроме того, с поста директора «Сургутских районных электрических сетей» уходит Владислав Васьков.