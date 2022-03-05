Европа получила 109,5 млн кубометров газа на 5 марта, заявил Сергей Куприянов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Это 109,5 млн кубометров на 5 марта», — передает ТАСС слова Куприянова.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа в ближайшее время откажется от российской нефти и газа.