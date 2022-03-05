Европа продолжает получать российский газ через Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод
Европа получила 109,5 млн кубометров газа на 5 марта, заявил Сергей Куприянов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Это 109,5 млн кубометров на 5 марта», — передает ТАСС слова Куприянова.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа в ближайшее время откажется от российской нефти и газа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Это 109,5 млн кубометров на 5 марта», — передает ТАСС слова Куприянова. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа в ближайшее время откажется от российской нефти и газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...