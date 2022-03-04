Махонин ввел для чиновников особый режим работы из-за санкций

Все праздники чиновники будут составлять план по поддержке бизнеса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в предстоящие выходные, 6—8 марта, краевое правительство отдыхать не будет. Чиновники будут писать план по поддержке экономики на фоне санкций против РФ, написал он 5 марта на своей странице в Instagram.

«Впереди три выходных дня, но для Правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций», — сообщил Махонин.

План власти намерены обсудить и принять уже 9 марта, поскольку медлить сейчас нельзя. Как отметил губернатор, «это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае».

Ранее Дмитрий Махонин поручил активизировать работу штаба по мониторингу цен, а также обвинил бизнес в спекуляциях на фоне санкций. Он поручил минстрою проанализировать документацию по всем стройкам, и заменить санкционные материалы на альтернативные. И рассказал, что Пермский край получил новую задачу — регион должен усилить работу по производству бытовой техники.