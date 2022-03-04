04 марта 2022

Махонин ввел для чиновников особый режим работы из-за санкций

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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, махонин дмитрий
Все праздники чиновники будут составлять план по поддержке бизнеса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в предстоящие выходные, 6—8 марта, краевое правительство отдыхать не будет. Чиновники будут писать план по поддержке экономики на фоне санкций против РФ, написал он 5 марта на своей странице в Instagram.

«Впереди три выходных дня, но для Правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций», — сообщил Махонин.

План власти намерены обсудить и принять уже 9 марта, поскольку медлить сейчас нельзя. Как отметил губернатор, «это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае».

Ранее Дмитрий Махонин поручил активизировать работу штаба по мониторингу цен, а также обвинил бизнес в спекуляциях на фоне санкций. Он поручил минстрою проанализировать документацию по всем стройкам, и заменить санкционные материалы на альтернативные. И рассказал, что Пермский край получил новую задачу — регион должен усилить работу по производству бытовой техники.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в предстоящие выходные, 6—8 марта, краевое правительство отдыхать не будет. Чиновники будут писать план по поддержке экономики на фоне санкций против РФ, написал он 5 марта на своей странице в Instagram. «Впереди три выходных дня, но для Правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций», — сообщил Махонин. План власти намерены обсудить и принять уже 9 марта, поскольку медлить сейчас нельзя. Как отметил губернатор, «это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае». Ранее Дмитрий Махонин поручил активизировать работу штаба по мониторингу цен, а также обвинил бизнес в спекуляциях на фоне санкций. Он поручил минстрою проанализировать документацию по всем стройкам, и заменить санкционные материалы на альтернативные. И рассказал, что Пермский край получил новую задачу — регион должен усилить работу по производству бытовой техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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