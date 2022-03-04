Власти ХМАО сняли почти все коронавирусные ограничения

Власти ХМАО отменили действие порядка 60 постановлений губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры.
«Признать утратившими силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в документе. Вместе с этим в документе сказано, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и отдельные рекомендации.
Новым постановлением власти региона отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Разрешена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, работу развлекательных и досуговых заведений. Разрешили работать кальянным.
Однако жителям ХМАО по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официально организованных органами власти. Использование QR-кода осталось обязательным для сотрудников бюджетных учреждений при отправке в командировку.
Власти ХМАО отменили действие порядка 60 постановлений губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в документе. Вместе с этим в документе сказано, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и отдельные рекомендации. Новым постановлением власти региона отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Разрешена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, работу развлекательных и досуговых заведений. Разрешили работать кальянным. Однако жителям ХМАО по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официально организованных органами власти. Использование QR-кода осталось обязательным для сотрудников бюджетных учреждений при отправке в командировку.