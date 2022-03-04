Власти ХМАО сняли почти все коронавирусные ограничения

05 марта 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО отменили большую часть ковидных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО отменили действие порядка 60 постановлений губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в документе. Вместе с этим в документе сказано, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и отдельные рекомендации. Новым постановлением власти региона отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Разрешена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, работу развлекательных и досуговых заведений. Разрешили работать кальянным. Однако жителям ХМАО по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официально организованных органами власти. Использование QR-кода осталось обязательным для сотрудников бюджетных учреждений при отправке в командировку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО отменили действие порядка 60 постановлений губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в документе. Вместе с этим в документе сказано, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и отдельные рекомендации. Новым постановлением власти региона отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Разрешена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, работу развлекательных и досуговых заведений. Разрешили работать кальянным. Однако жителям ХМАО по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официально организованных органами власти. Использование QR-кода осталось обязательным для сотрудников бюджетных учреждений при отправке в командировку.