В Кремле высказались об аресте имущества российских бизнесменов

Действия Запада в отношении российских бизнесменов — экономический бандитизм, уверен Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные страны покушаются на чужое право собственности, и это не обосновано юридически. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт, недвижимости бизнесменов за границей.

«Вот это и есть квинтэссенция экономического бандитизма. Покушение на святое право собственности. Ничем не обоснованное — ни юридически, ни экономически, ни морально. Так и надо относиться», — сказал пресс-секретарь главы государства на конференц-колле.

Представитель Кремля ответил на вопрос о ситуации с нефтью на мировых рынках. Россия в этом вопросе примет меры, отметил он.

«Это тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, эта ситуация может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь серьезных последствий. Внимательно наблюдается. Россия будет противостоять экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил Песков.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС России относятся к мирным жителям осторожно и бережно, в то время как по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, но также использует их в качестве живого щита. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донецкой и Луганской народной республиках, пишет Life .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил, что при определенных обстоятельствах Украина откажется от безъядерного статуса, пишет Pravda.Ru. После этого Владимир Путин пообещал, что Россия не допустит такого развития событий и никогда с этим не согласится.

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