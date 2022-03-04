Детсады в ЯНАО будут работать в выходные

На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.
«Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги.
На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении. Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги.