Детсады в ЯНАО будут работать в выходные

05 марта 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дети смогут посещать сад в выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении. Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении. Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги.