04 марта 2022
03 марта 2022

Детсады в ЯНАО будут работать в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети смогут посещать сад в выходные Фото:

На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги.

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На базе детских садов в Лабытнанги разворачивают дополнительные услуги в выходные дни. Также в детсаду «Едейко» будет открыта группа за дополнительную плату в нерабочие дни. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Наша сфера образования расширяет спектр дополнительных услуг. Теперь двери детских садов открыты и в выходные дни. Сразу в нескольких детских садах можно поплавать в бассейнах. По многочисленным просьбам открыта группа выходного дня в детском саду „Едэйко“. <…> Платной услугой могут воспользоваться мамы детей 2 — 7 лет», — говорится в сообщении. Кроме этого, в выходные дни в детских садах можно будет собирать конструкторы, создать сувениры, посещать пандапарк и играть в лазертаг. Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями можно на странице управления образования Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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