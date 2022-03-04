«Уралкалий» отчитался о многомиллиардной прибыли

Чистая прибыль компании превысила 129 млрд. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ПАО «Уралкалий» по итогам 2021 года получило прибыль в размере более 129 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности, размещенной на сайте калийной компании.

«Чистая прибыль: 129,861 млрд. рублей», — сказано в отчете. Годом ранее «Уралкалий» получил убыток в сумме 2,271 млрд. рублей. Выручка компании в долларовом выражении за год выросла на 54%, при этом чистый долг компании составил 3,2 млрд. рублей.

«Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании находятся в Березниках и Соликамске. Ключевым акционером компании является российский олигарх, генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Мазепин.