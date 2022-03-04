04 марта 2022

«Уралкалий» отчитался о многомиллиардной прибыли

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, уралхим, уралкалий
Чистая прибыль компании превысила 129 млрд. рублей Фото:

ПАО «Уралкалий» по итогам 2021 года получило прибыль в размере более 129 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности, размещенной на сайте калийной компании.

«Чистая прибыль: 129,861 млрд. рублей», — сказано в отчете. Годом ранее «Уралкалий» получил убыток в сумме 2,271 млрд. рублей. Выручка компании в долларовом выражении за год выросла на 54%, при этом чистый долг компании составил 3,2 млрд. рублей.

«Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании находятся в Березниках и Соликамске. Ключевым акционером компании является российский олигарх, генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

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ПАО «Уралкалий» по итогам 2021 года получило прибыль в размере более 129 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности, размещенной на сайте калийной компании. «Чистая прибыль: 129,861 млрд. рублей», — сказано в отчете. Годом ранее «Уралкалий» получил убыток в сумме 2,271 млрд. рублей. Выручка компании в долларовом выражении за год выросла на 54%, при этом чистый долг компании составил 3,2 млрд. рублей. «Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании находятся в Березниках и Соликамске. Ключевым акционером компании является российский олигарх, генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Мазепин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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