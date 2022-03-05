Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж

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Сумма перевода ограничена 5 тысячами долларов Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж для физических лиц-резидентов. Теперь перевести со своих счетов родственникам и близким можно будет не более 5000 долларов в месяц, сообщает «Коммерсант».

Сумма перевода в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных ограничена 5000 долларов», — сообщает издание со ссылкой на письмо за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева (имеется в распоряжении «Ъ»). Получение письма подтвердили «Коммерсанту» двое банкиров.

По словам старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, это вынужденная мера. «Чтобы валюта не уходила из страны и не оказывала дополнительное давление на курс рубля», — отметил он.

Ранее часть крупных российских банков оказалась под санкциями после спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России.

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Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж для физических лиц-резидентов. Теперь перевести со своих счетов родственникам и близким можно будет не более 5000 долларов в месяц, сообщает «Коммерсант». Сумма перевода в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных ограничена 5000 долларов», — сообщает издание со ссылкой на письмо за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева (имеется в распоряжении «Ъ»). Получение письма подтвердили «Коммерсанту» двое банкиров. По словам старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, это вынужденная мера. «Чтобы валюта не уходила из страны и не оказывала дополнительное давление на курс рубля», — отметил он. Ранее часть крупных российских банков оказалась под санкциями после спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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