На Украине заочно арестовали Олега Газманова

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Артиста заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность украинского государства» Фото:
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Народного артиста России Олега Газманова заочно арестовали на Украине. О решении суда сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лично обратившись к певцу посредством Facebook и опубликовав постановление суда.

«Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать, что украинский суд … позволил прокурорам арестовать вас. Цель — доставка на территорию Украины для избрания меры пресечения», — приводит выдержку из сообщения Венедиктовой РИА «Новости».

Украинский генпрокурор при этом отметила, что в ее сообщении «нет ничего личного». Олег Газманов подозревается «в посягательстве на территориальную целостность украинского государства», передает RT.

Ранее Венедиктова сообщила в Facebook о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова. Его так же, как Газманова, заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины, пишет MK.RU.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита жителей Донбасса и других территорий от геноцида властей, об оккупации Украины речи не идет.

С 2014 года украинский сайт «Миротворец», заблокированный на территории РФ, начал вести «черные списки» российских артистов и общественных деятелей, для которых должен быть закрыт въезд на Украину. «Врагами Украины» их объявляли за поддержку Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума.

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Народного артиста России Олега Газманова заочно арестовали на Украине. О решении суда сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лично обратившись к певцу посредством Facebook и опубликовав постановление суда. «Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать, что украинский суд … позволил прокурорам арестовать вас. Цель — доставка на территорию Украины для избрания меры пресечения», — приводит выдержку из сообщения Венедиктовой РИА «Новости». Украинский генпрокурор при этом отметила, что в ее сообщении «нет ничего личного». Олег Газманов подозревается «в посягательстве на территориальную целостность украинского государства», передает RT. Ранее Венедиктова сообщила в Facebook о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова. Его так же, как Газманова, заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины, пишет MK.RU. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита жителей Донбасса и других территорий от геноцида властей, об оккупации Украины речи не идет. С 2014 года украинский сайт «Миротворец», заблокированный на территории РФ, начал вести «черные списки» российских артистов и общественных деятелей, для которых должен быть закрыт въезд на Украину. «Врагами Украины» их объявляли за поддержку Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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