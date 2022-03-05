Диетологи назвали способ питаться правильно и недорого

06 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

В рацион правильного питания входят мясо, рыба, бобовые, овощи и масла Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Классический рацион правильного недорогого сбалансированного питания должен состоять из четырех частей, или 4 раза по 25%. Когда первые 25% — это белки, еще 25% — овощи и фрукты, далее — крахмалистые углеводы, и наконец — орехи и масло. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. «Классическая тарелка 4 по 25, когда 25% рациона составляет животный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, 25% — крахмалистые углеводы, это может быть картофель, бобовые, макаронные изделия, 25% — овощи, зелень, фрукты и ягоды. И еще 25% — различные масла, орехи, семена. То есть вне зависимости от кризисных ситуаций, чтобы тело могло адаптироваться к любым локальным или глобальным пертурбациям, нужно сбалансированное питание. Если человек будет так питаться, он будет хорошо себя чувствовать, нормально выглядеть, у него будет хватать сил и энергии», — объяснил Антон Поляков. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор, Екатерина Кривцова добавила, что рацион правильного сбалансированного питания могут войти недорогие овощи, крупы, мясо, яблок и молочных продуктов. «В полной мере создаст сбалансированность в питании: капуста, в том числе квашеная, свекла, картошка, урюк, то есть курага, нежареные орехи, мука, дрожжи, гречка, рис, овес, даже лучше, чем геркулес, морковка, лук, чеснок, клюква, мясо, говядина, сухие сливки или молоко, соль, сахар, сычужный сыр и яблоки. Макароны можно сделать дома самостоятельно», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Классический рацион правильного недорогого сбалансированного питания должен состоять из четырех частей, или 4 раза по 25%. Когда первые 25% — это белки, еще 25% — овощи и фрукты, далее — крахмалистые углеводы, и наконец — орехи и масло. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. «Классическая тарелка 4 по 25, когда 25% рациона составляет животный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, 25% — крахмалистые углеводы, это может быть картофель, бобовые, макаронные изделия, 25% — овощи, зелень, фрукты и ягоды. И еще 25% — различные масла, орехи, семена. То есть вне зависимости от кризисных ситуаций, чтобы тело могло адаптироваться к любым локальным или глобальным пертурбациям, нужно сбалансированное питание. Если человек будет так питаться, он будет хорошо себя чувствовать, нормально выглядеть, у него будет хватать сил и энергии», — объяснил Антон Поляков. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор, Екатерина Кривцова добавила, что рацион правильного сбалансированного питания могут войти недорогие овощи, крупы, мясо, яблок и молочных продуктов. «В полной мере создаст сбалансированность в питании: капуста, в том числе квашеная, свекла, картошка, урюк, то есть курага, нежареные орехи, мука, дрожжи, гречка, рис, овес, даже лучше, чем геркулес, морковка, лук, чеснок, клюква, мясо, говядина, сухие сливки или молоко, соль, сахар, сычужный сыр и яблоки. Макароны можно сделать дома самостоятельно», — подчеркнула она.