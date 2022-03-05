Кадыров: «сбежавший» Зеленский должен передать власть Януковичу

Владимир Зеленский сбежал в неизвестном направлении, утверждает Кадыров Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, попросив передать власть экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

«Владимир Зеленский сбежал из Украины. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский, хоть бы адрес для писем оставил. Легитимному президенту Виктору Януковичу передайте власть», — высказался Кадыров.

Глава Чечни также попросил Зеленского вернуться на Украину, чтобы «сохранить лицо» и «не подставлять украинский народ». «Неужели вы хотите все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук?» — спросил Кадыров.

Он также объяснил Зеленскому, что лучше принять требования России. И извиниться перед жителями Донецкой и Луганской народных республик «за беспредел, который там происходил».

Депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил о бегстве Зеленского в Польшу, пишет «Царьград». Об отъезде последнего заявлял спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, передает MK.RU . Однако сам украинский лидер опроверг эту информацию — он утверждает, что находится на территории Украины.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных Республик со стороны Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию этой территории. Первые дни спецоперации показали уважительное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и ВСУ. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, гуманно относится к украинским пленным.

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