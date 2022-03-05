В Европе задумались о последствиях санкций против России

Большая часть финских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций. Об этом пишет финское издании Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса представителей организаций.
«Мнение о том, что санкции против России приведут к негативным последствиям, высказали 80% финских компаний из 120 принявших в опросе участие. 78% процентов из них напрямую или косвенно сотрудничают с Россией, для 22% организаций российский рынок является главным. 39% опрошенных считают, что санкции очень серьезно повлияют на их будущее», — пишет Seinäjoen Sanomat.
Большая часть финских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций. Об этом пишет финское издании Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса представителей организаций. «Мнение о том, что санкции против России приведут к негативным последствиям, высказали 80% финских компаний из 120 принявших в опросе участие. 78% процентов из них напрямую или косвенно сотрудничают с Россией, для 22% организаций российский рынок является главным. 39% опрошенных считают, что санкции очень серьезно повлияют на их будущее», — пишет Seinäjoen Sanomat. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».