В Европе задумались о последствиях санкций против России 06 марта 2022 в 08:19 Размер текста - 17 + 39% финских компаний уверены, что санкции очень сильно скажутся на их доходах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большая часть финских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций. Об этом пишет финское издании Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса представителей организаций. «Мнение о том, что санкции против России приведут к негативным последствиям, высказали 80% финских компаний из 120 принявших в опросе участие. 78% процентов из них напрямую или косвенно сотрудничают с Россией, для 22% организаций российский рынок является главным. 39% опрошенных считают, что санкции очень серьезно повлияют на их будущее», — пишет Seinäjoen Sanomat. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Большая часть финских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций. Об этом пишет финское издании Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса представителей организаций. «Мнение о том, что санкции против России приведут к негативным последствиям, высказали 80% финских компаний из 120 принявших в опросе участие. 78% процентов из них напрямую или косвенно сотрудничают с Россией, для 22% организаций российский рынок является главным. 39% опрошенных считают, что санкции очень серьезно повлияют на их будущее», — пишет Seinäjoen Sanomat. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям